Vôlei Adaptado de Votuporanga encerra semestre com torneio interno 

A equipe comandada pelo professor Marcinho Fukuiama, que conta com mais de 40 atletas, segue focada nas decisões da Liga Nacional.

A animada turma de vôlei adaptado de Votuporanga/SP, comandada pelo professor Marcinho Fukuiama, que conta com mais de 40 atletas com idade acima de 60 anos, finalizou o semestre com um animado torneio interno misto, com a participação de cinco equipes.

Com uma breve pausa para os Jogos Regionais, Marcinho Fukuiama retorna imediatamente para os treinamentos intensivos, visando a fase decisiva da fase regional da SuperLiga, e também para a etapa estadual da competição, já com pelo menos uma vaga garantida, com a equipe masculina que disputará à Série Prata – marcada para acontecer em Itaquaquecetuba/SP, em novembro – que também vale vaga para a etapa nacional.

As equipes de Votuporanga, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, contam com o apoio das empresas Madalê, New Solar e Instituto de Geriatria Dr. Luciano Melo.