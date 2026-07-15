SP terá secura e risco de queimadas nos próximos dias 

Em quase todo o Estado de São Paulo o tempo será seco, com nevoeiros, baixa umidade e risco de incêndios florestais entre quinta-feira (17) e domingo (20), diz Defesa Civil.

A Defesa Civil prevê que o tempo deve permanecer seco na maior parte do estado entre quinta-feira (17.jul) e domingo (20) no Estado de São Paulo. Segundo o órgão estadual, em comunicado divulgado nesta quarta-feira (16), as manhãs devem registrar nevoeiros em diversas regiões e a umidade relativa do ar seguirá baixa, principalmente no interior.

Esse cenário de secura exige atenção especial com a saúde da população e com o aumento do risco de queimadas, principalmente em municípios do interior. Além de aumentar o risco de queimadas, a baixa umidade pode provocar problemas respiratórios, irritação nos olhos e ressecamento da pele. Por isso, a orientação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia e manter os ambientes umidificados sempre que possível.

A Defesa Civil orienta que a população não coloque fogo em folhas, galhos ou lixo, não descarte pontas de cigarro às margens de rodovias e evite qualquer atividade que possa produzir faíscas em áreas de vegetação seca. Ao identificar fumaça ou princípio de incêndio, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Ainda segundo a Defesa Civil, a combinação de altas temperaturas, vegetação seca e baixos índices de umidade exige vigilância constante durante as próximas semanas. A colaboração da população é considerada fundamental para evitar ocorrências que coloquem em risco áreas rurais, reservas ambientais e até bairros próximos à vegetação.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias na região de Votuporanga, segundo a Defesa Civil: