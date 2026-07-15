Polícia Civil captura foragido que cortou tornozeleira eletrônica em Nhandeara 

O indivíduo também é investigado por suposto envolvimento em uma série de furtos.

Um homem que estava foragido do sistema prisional foi recapturado nesta terça-feira (14.jul) após uma intensa perseguição em Nhandeara/SP. A prisão foi o resultado de uma operação conjunta que envolveu policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga/SP, além de agentes das delegacias de Cardoso/SP, Valentim Gentil/SP e Macaubal/SP.

De acordo com o apurado, o indivíduo era considerado procurado pela Justiça desde que rompeu sua tornozeleira eletrônica e, além de fugitivo, também passou a ser investigado por cometer uma série de furtos na cidade.

A ação policial começou após um trabalho de inteligência que conseguiu rastrear e identificar a casa onde o homem estava se escondendo. Com o endereço em mãos, os policiais civis cercaram o imóvel de maneira discreta para evitar que ele percebesse a aproximação. No entanto, assim que percebeu a chegada dos policiais, o suspeito iniciou uma tentativa de fuga desesperada, pulando muros de quintais e correndo por cima dos telhados das casas vizinhas. A perseguição continuou de perto até o momento em que o homem tentou se esconder em uma área de vegetação nos arredores. Ele acabou sendo alcançado e contido pelos agentes no meio da rua.

Ainda de acordo com informações policiais, o homem resistiu ativamente à prisão, o que obrigou as equipes a usarem força física de maneira moderada para conseguir imobilizá-lo e garantir a segurança de todos os envolvidos na ação.

Segundo a Polícia Civil, esta não é a primeira vez que o suspeito tenta escapar da prisão, já acumulando outras fugas em seu histórico. No entanto, após ser finalmente contido, o homem foi levado para a Central de Flagrantes de Votuporanga. O indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.