Gabriel Bontempo treina e encara o Botafogo 

Meia está recuperado de incômodo na região do púbis; João Schmidt e Moisés estão fora do compromisso do Santos, nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Nilton Santos.

O Santos encerrou a preparação para enfrentar o Botafogo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Nilton Santos. O meia Gabriel Bontempo é uma das novidades entre os relacionados para o jogo.

O jogador passou parte da intertemporada se recuperando de um incômodo no púbis. Contudo, o meia evoluiu na recuperação nos últimos dias e participou normalmente do treino desta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

Outra novidade é a presença do atacante Nadson. O garoto de 17 anos chamou a atenção de Cuca ao se destacar na partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro sub-20 e ganhou minutos no jogo-treino contra o Osasco Sporting.

Ele não era relacionado entre os profissionais desde fevereiro, quando estreou nos minutos finais da vitória sobre o Noroeste, pelo Campeonato Paulista.

Em contrapartida, o técnico Cuca terá dois desfalques para a partida. O atacante Moisés ainda trata de uma torção no tornozelo direito, sofrida no amistoso contra o União São João.

Além dele, o volante João Schmidt sentiu um desconforto na região da coxa direita e, por conta disso, não fica à disposição para a partida contra o Botafogo.

Na atividade desta quarta-feira, o elenco do Santos realizou um treino tático, além de trabalhar lances de bola parada.

Um provável Santos é formado por Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Rony e Barreal.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: Diógenes e Gabriel Brazão.

Laterais: Igor Vinícius, Gabriel Menino e Escobar.

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Luan Peres, João Ananias e Adonis Frías.

Meio-campistas: Willian Arão, Christian Oliva, Miguelito, Rollheiser, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Samuel Pierri.

Atacantes: Robinho Jr., Rony, Thaciano, Barreal e Nadson.

*Com informações do ge