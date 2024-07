Furch treina normalmente e enfrenta o Vila Nova 

Atacante do Santos se recuperou de contusão muscular na região do trapézio; Rodrigo Ferreira é desfalque.

O Santos encerrou, nesta quarta-feira, a preparação para o duelo contra o Vila Nova, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Julio Furch reforçará o time no jogo que será disputado nesta quinta-feira, às 20h, no estádio OBA, em Goiânia.

O argentino se recuperou de uma contusão muscular na região do trapézio e treinou normalmente com o restante do elenco na atividade da manhã, no CT Rei Pelé.

O técnico Fábio Carille comandou um treino tático em campo reduzido, além de um treinamento com foco em bolas paradas.

A baixa do dia foi o lateral-direito Rodrigo Ferreira. O atleta reclamou de dores na região posterior da coxa direita e não viaja com o elenco para Goiânia.

O meia Giuliano também segue fora da equipe. O jogador, que sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa direita, está em transição física no gramado. Com isso, Serginho deve ser mantido entre os titulares.

Um provável Santos é formado por: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch.

O Santos lidera o Campeonato Brasileiro da Série B com 28 pontos, um a mais que o vice-líder Vila Nova. O Peixe, que vem de uma sequência de três vitórias seguidas, aumentou vantagem na zona de acesso – são cinco pontos do Avaí, hoje quinto colocado.

