Publicidade acompanha crescimento do marketing digital e da influência

Curso da Unifev prepara estudantes para atuar em um mercado empreendedor e em constante transformação.

O mercado da Publicidade vive uma transformação acelerada, impulsionada pelo crescimento do marketing digital, do marketing de influência e do empreendedorismo. Atento a esse cenário, o curso de Publicidade e Propaganda da Unifev prepara estudantes que estão concluindo o ensino médio para atuar em um dos setores mais dinâmicos e promissores da atualidade.