Publicidade acompanha crescimento do marketing digital e da influência

Curso da Unifev prepara estudantes para atuar em um mercado empreendedor e em constante transformação.
O mercado da Publicidade vive uma transformação acelerada, impulsionada pelo crescimento do marketing digital, do marketing de influência e do empreendedorismo. Atento a esse cenário, o curso de Publicidade e Propaganda da Unifev prepara estudantes que estão concluindo o ensino médio para atuar em um dos setores mais dinâmicos e promissores da atualidade.
Hoje, marcas buscam profissionais capazes de criar estratégias para redes sociais, gerir conteúdos, analisar dados e construir autoridade por meio de influenciadores digitais. Esse movimento ampliou o campo de ação do publicitário, que pode trabalhar como social media, estrategista digital, gestor de tráfego, criador de conteúdo ou consultor de marcas, além de atuar em agências, empresas ou de forma independente.
Outro destaque do setor é o perfil empreendedor. Muitos profissionais têm investido em negócios próprios, como agências digitais, produtoras de conteúdo e projetos voltados a nichos específicos. No Brasil, uma parcela significativa dos publicitários já atua de forma autônoma, aproveitando a flexibilidade e as oportunidades oferecidas pelo ambiente on-line.
Na Unifev, essa realidade faz parte da formação. O curso de Publicidade e Propaganda alia teoria e prática, com foco em ferramentas digitais, planejamento estratégico e visão de negócios, o que contribui para a rápida inserção dos alunos no mercado de trabalho ainda durante a graduação.
Para a coordenadora da graduação, Profa. Ma. Vanessa Zeitune, com um mercado em expansão e múltiplas possibilidades de carreira, “o nosso curso se apresenta como uma escolha estratégica para quem busca criatividade, inovação e empregabilidade garantida”.