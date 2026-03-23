Vítimas de colisão frontal com 3 mortos e 4 feridos em rodovia vicinal voltavam de festa e seguiam para o trabalho 

Mortos no acidente moravam em distrito de Cardoso/SP. Os dois carros bateram de frente em estrada vicinal, em Mira Estrela/SP, por volta de 5h deste domingo (22).

As vítimas do acidente entre dois carros que bateram de frente, na estrada vicinal que liga Cardoso/SP e Mira Estrela/SP, na madrugada deste domingo (22.mar), estavam voltando de uma festa e seguiam para o trabalho.

Na colisão, morreram três pessoas. Outras quatro tiveram ferimentos e foram levadas para atendimento médico na região.

Os corpos de Renata Moreira Lima e Rafael Lima de Almeida são velados na capela em São João do Marinheiro, distrito de Cardoso, onde moravam. O sepultamento ocorreu no final da manhã desta segunda-feira (23).

O corpo de outra vítima, Antonio José Alves de Souza, que também morava no distrito, será levado para o Piauí, estado natal onde possuía familiares.

Colisão frontal

Os dois carros colidiram frontalmente em um trecho da rodovia vicinal Eugenio Vanzei, em Mira Estrela, por volta das 5h. Em um dos veículos, os ocupantes voltavam de uma festa de peão em Mira Estrela. No outro, os ocupantes seguiam para o trabalho.

Bombeiros de Fernandópolis trabalharam durante as primeiras horas da manhã no resgate dos feridos e dos corpos. O atendimento às vítimas contou com apoio de unidades do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) de Mira Estrela, Ouroeste e Votuporanga.

Os feridos foram levados para as Santas Casas de Fernandópolis e Votuporanga. Os hospitais não atualizaram as informações sobre o estado de saúde dos internados.

A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente na rodovia.

*Com informações do g1