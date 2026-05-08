Mulher perde controle de carro e invade casa em Nhandeara 

Imóvel foi interditado pela Defesa Civil de Nhandeara, devido aos riscos estruturais nos cômodos danificados. A condutora de 74 anos não ficou ferida.

Uma idosa de 74 anos perdeu o controle de um veículo Toyota/Corolla ao tentar estacionar e invadiu a residência vizinha na noite desta quinta-feira (7.mai), na Rua Cônego Domingos, Centro de Nhandeara/SP. O impacto destruiu uma das paredes da casa e comprometeu a estrutura de dois cômodos.

A Defesa Civil de Nhandeara foi acionada às 18h50 para atender à ocorrência, e após vistoria técnica, o imóvel foi interditado por motivos de segurança, devido aos riscos estruturais nos cômodos danificados.

A moradora foi levada à casa de um parente, embora tenha recebido a opção de ficar em um hotel.

A idosa que dirigia o Corolla não se feriu.

A perícia técnica foi acionada para levantar dados que podem ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.

*Com informações do thmais