Empresário de Valentim Gentil é preso por sonegação fiscal 

Justiça determinou prisão em processo iniciado em 2021; Fazenda Estadual quer receber mais de R$ 33 milhões.

A Polícia Civil de Valentim Gentil/SP prendeu, nesta quinta-feira (7.mai), um empresário de 62 anos por crime contra a ordem tributária, sonegação fiscal. Ele foi condenado a mais de cinco anos de prisão em regime semiaberto.

De acordo com o processo, a condenação é resultado de sonegação de ICMS, caixa 2 e omissão de informações fiscais entre 2014 e 2015, de cerca de R$ 16 milhões de uma indústria de móveis. A empresa foi multada pela Fazenda Estadual, sendo iniciado inquérito em 2018 e processo criminal em 2021.

Em 2023, o montante atualizado da dívida inicial com a Fazenda passava de R$ 33 milhões. No ano passado, a Justiça de Votuporanga aplicou a pena de 5 anos e 11 meses ao empresário. Na ocasião, não foi decretada prisão e funcionários da empresa que integraram o processo foram inocentados.

O indivíduo foi apresentado na Delegacia de Polícia, ouvido e colocado à disposição da Justiça.

*Com informações do VotuporangaTudo