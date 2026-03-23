Leilão on-line da Prefeitura entra na reta final com lances em andamento 

Interessados têm até às 10h desta terça-feira (24) para disputar veículos, eletrodomésticos, máquinas de costura, mobiliário e equipamentos; alguns lotes já registram ofertas competitivas.

@caroline_leidiane

O leilão on-line de bens móveis considerados inservíveis pela Prefeitura de Votuporanga se encerra às 10h desta terça-feira (24.mar), mobilizando interessados em diferentes categorias de itens, que vão de veículos a equipamentos domésticos e de escritório.

Realizado totalmente por meio de plataforma digital, o certame reúne uma ampla variedade de lotes e já registra lances em diversos deles, indicando concorrência ativa em meio aos participantes.

Entre os destaques estão veículos, além de itens como fogões, máquinas de costura, lavadoras e tanquinhos, que aparecem com valores iniciais acessíveis e já receberam ofertas superiores ao mínimo estipulado em edital. Há também mobiliários — como armários, estantes e arquivos — e equipamentos diversos, incluindo microcomputadores, monitores, aparelhos de ar-condicionado e ventiladores.

No segmento de eletrodomésticos, refrigeradores, freezers, micro-ondas e purificadores de água compõem parte significativa dos lotes, muitos deles com lances iniciais modestos que evoluíram ao longo dos dias de disputa.

Também entram na lista equipamentos, ferramentas, aspiradores de pó, enceradeiras e lavadoras de alta pressão, além de sucatas e ferragens destinadas a reaproveitamento.

De acordo com o secretário da Administração, Dr. Leandro, a iniciativa atende a uma lógica de gestão eficiente do patrimônio público.

“Esses bens deixam de ter utilidade para a Administração, mas podem ser aproveitados por terceiros. Além disso, os recursos arrecadados com o leilão retornam ao município e podem ser aplicados em outras ações e investimentos em benefício da população”, afirma.

A participação é aberta a pessoas físicas e jurídicas previamente cadastradas na plataforma responsável pelo leilão. Os interessados devem apresentar lances respeitando os valores mínimos definidos para cada lote.

Com o encerramento previsto para daqui a poucas horas, a expectativa é de que os lances se intensifiquem nesta manhã, movimento comum em disputas desse tipo, especialmente nos itens mais procurados.

A lista completa de lotes, com fotos e demais informações, está disponível no site www.ricoleiloes.com.br/leilao/2006/lotes