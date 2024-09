Idoso é preso em Araçatuba após mostrar órgãos genitais para criança em banheiro de supermercado 

Caso foi registrado como estupro de vulnerável no sábado (31).

Um idoso de 62 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável no último sábado (31.ago), em Araçatuba/SP, após mostrar o órgão genital a uma criança. O caso aconteceu dentro de um supermercado.

De acordo com a polícia, o idoso estava próximo do banheiro e, quando viu a criança, de dez anos, entrando para usar o local foi atrás. Neste momento, ele abaixou as calças e mostrou as partes íntimas para o menino.

A criança saiu assustada e contou para mãe o que tinha acontecido. Ela chamou a polícia imediatamente. O homem foi levado para a delegacia e ficou preso. Ele seria encaminhado à cadeia de Penápolis/SP.

*Com informações do g1

