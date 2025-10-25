Idoso de 92 anos morre ao ser atropelado por motociclista em avenida de Araçatuba

Idoso de 92 anos morre após ser atropelado em avenida de Araçatuba — Foto: Reprodução

Acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (24). O piloto da moto permaneceu no local e teve ferimentos leves. Polícia vai investigar as circunstâncias do atropelamento.

Um idoso de 92 anos morreu atropelado nesta sexta-feira (24.out) quando atravessava a Avenida Brasília, em Araçatuba/SP.

Segundo a polícia, o acidente ocorreu por volta das 12h, e a vítima foi atingida por uma motocicleta.

O idoso chegou a ser socorrido e levado à Santa Casa, mas não resistiu. O piloto da moto permaneceu no local e teve ferimentos leves.

A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do acidente, que será investigado como homicídio culposo na direção de veículo.

*Com informações do g1

