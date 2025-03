A polícia prende mal e o Judiciário é obrigado a soltar, diz Lewandowski

Caiado entende que a proposta preserva a autonomia administrativa dos governadores, mas impõe uma subordinação normativa e que regras gerais, definidas pela União, prevaleceriam sobre os Estados.

Coordenador da chamada “bancada da bala” no Congresso Nacional, o deputado federal Alberto Fraga (PL-DF) pontua que o governo deu uma “penteada” na proposta.

Para o parlamentar, as medidas surtiriam mais efeitos se viessem casadas com aumento do número de policiais.

“Eles não estão dando conta de cumprir o papel de monitoramento das rodovias por falta de efetivo, aí vão querer ampliar? Fiscalizar ferrovia? Tem que fazer concurso para a PRF. Ela não tem máquina de xerox para botar policial na rua”, revelou Fraga à CNN.

Pelo texto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) passaria a ter ação também em ferrovias e hidrovias federais e ganharia o nome de Polícia Viária Federal.

A PEC também prevê atuação da Polícia Federal (PF) em crimes de repercussão interestadual ou internacional contra o meio ambiente. E que possa agir contra práticas cometidas por organizações criminosas e milícias privadas que exijam repressão uniforme.