Vila América recebe mutirão de combate à Dengue neste sábado

Equipes da Saúde visitarão residências das 7h às 13h para eliminar criadouros e orientar moradores.

Moradores do bairro Vila América receberão, neste sábado (24.out), equipes da Secretaria da Saúde de Votuporanga para uma mobilização de combate à Dengue. Das 7h às 13h, os profissionais visitarão residências para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e orientar a população sobre medidas preventivas.

A ação integra o cronograma permanente de enfrentamento às arboviroses e abrange a área de atuação do Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros”. O planejamento prevê a continuidade das mobilizações em outros bairros do município.

Durante as visitas, os agentes realizarão vistorias nos imóveis e orientarão os moradores sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito. A Vigilância Ambiental informa que os profissionais estarão identificados com uniforme e crachá.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, destaca que o envolvimento dos moradores é essencial para ampliar os resultados do trabalho preventivo: “Cada criadouro eliminado ajuda a reduzir a circulação do mosquito e o risco de transmissão da doença. Por isso, é fundamental que os moradores mantenham os quintais limpos, evitem água parada e aproveitem a visita das equipes para esclarecer dúvidas. A prevenção começa dentro de casa e precisa ser contínua”, afirma.

De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde nesta sexta-feira (23), Votuporanga registra 556 casos confirmados de Dengue e outros 83 em investigação. Em relação à Chikungunya, há um caso confirmado e outro em investigação.

Cuidados para prevenir a proliferação do mosquito

A Secretaria da Saúde recomenda vistoriar semanalmente casas e quintais, eliminando recipientes que possam acumular água, como garrafas, latas, pneus, pratos de plantas e lonas. Calhas e ralos devem permanecer limpos e desobstruídos, e as caixas-d’água precisam estar bem vedadas.

Bandejas de geladeiras e aparelhos de ar-condicionado também devem ser higienizadas regularmente. Bebedouros de animais precisam ser lavados com água, bucha e sabão, com troca frequente da água. Vasos sanitários sem uso devem permanecer fechados, e os ralos precisam receber manutenção adequada para evitar o acúmulo de água.