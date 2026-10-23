Limpeza urbana terá novo operador em Votuporanga a partir deste sábado 

Consórcio Votulimp assumirá a coleta de lixo, varrição de vias e manejo de resíduos após o encerramento do contrato emergencial atualmente em vigor.

Jorge Honorio

A Saev Ambiental formalizou a contratação do Consórcio Votulimp para assumir os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em Votuporanga, Simonsen e Vila Carvalho. O contrato, assinado nesta quinta-feira (22.out), tem valor total de R$ 12.984.868,16 e foi resultado do Pregão Eletrônico nº 08/2026.

O pacote de serviços inclui a coleta e o transporte de resíduos domiciliares e comerciais das áreas urbana e rural até aterro sanitário licenciado, fornecimento e manutenção de contêineres móveis, varrição manual de ruas e praças, equipes de apoio para limpeza após eventos promovidos pelo município e a retomada do sistema de contêineres subterrâneos já existentes na cidade.

Entre os principais itens contratados estão a coleta e destinação de resíduos sólidos, com investimento superior a R$ 7,6 milhões, e os serviços de varrição, estimados em aproximadamente R$ 4,7 milhões.

Com a conclusão do processo licitatório, a Saev também publicou a rescisão unilateral do Contrato Administrativo nº 59/2025, firmado em caráter emergencial com a empresa Shalom Engenharia e Construções Ltda-EPP.

Segundo o órgão, a rescisão foi motivada pela conclusão da licitação definitiva e pela assinatura do novo contrato com o Consórcio Votulimp, que assumirá oficialmente os serviços a partir deste sábado (24).

A autarquia informou que a garantia contratual da empresa anterior será mantida até novembro para assegurar a conclusão das medições, conferência documental e demais procedimentos administrativos relacionados ao encerramento do contrato emergencial.

Com a nova contratação, a Saev busca garantir a continuidade dos serviços de limpeza pública, coleta de lixo e manejo de resíduos sólidos no município pelos próximos anos.