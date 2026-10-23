Mãe denuncia abusador virtual da filha e passa a receber ameaças de morte

Investigação da Polícia Civil apontou que suspeitos monitoravam a rotina da criança e da família, enviavam ameaças e chegaram a deixar bilhetes no carro da mãe em Macedônia/SP.

Uma denúncia de aliciamento virtual contra uma criança terminou na prisão de dois homens investigados por ameaças, perseguição e coação contra a família da vítima em Macedônia/SP.

Segundo a Polícia Civil, a mãe da menina procurou a delegacia após descobrir conversas de teor sexual entre a filha e um dos suspeitos pelas redes sociais. As investigações apontaram que o homem, morador de Toledo/PR, teria iniciado contato com a criança de forma aparentemente amigável, mas, com o passar do tempo, passou a enviar imagens íntimas e solicitar que a menor fizesse o mesmo.

De acordo com a polícia, o investigado também pressionava a criança para um encontro presencial.

Após o registro da ocorrência, a mãe passou a receber mensagens de intimidação enviadas por telefones cadastrados no Paraná e também em Macedônia. Durante a investigação, os policiais identificaram que dois homens atuavam em conjunto.

Segundo a apuração, os suspeitos demonstravam conhecer detalhes da rotina da família. Eles chegaram a enviar imagens da criança em locais públicos, mencionar roupas utilizadas pela menina para ir à escola, horários das aulas e trajetos percorridos pela família, insinuando que a vítima poderia não voltar para casa.

A escalada das ameaças incluiu ainda dois bilhetes deixados no para-brisa do carro da mãe com ameaças de morte, situação que levou a Polícia Civil a solicitar a prisão preventiva dos investigados.

Prisões em dois estados

Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos na noite desta segunda-feira (19.out) por equipes da Delegacia de Polícia de Macedônia, com apoio da Polícia Civil do Paraná.

Um dos investigados foi preso em Toledo e o outro em Macedônia. Durante as buscas, os policiais apreenderam três celulares, além de folhas com anotações, desenhos e outros materiais que serão analisados.

A investigação também apura a possível existência de outras vítimas. Segundo a polícia, ao menos outra criança teria sido alvo dos investigados.

Os dois homens poderão responder por aliciamento de criança por meio virtual, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além de perseguição (stalking) e coação no curso do processo.

A Polícia Civil continua as investigações para esclarecer a participação de cada suspeito e identificar possíveis novos crimes relacionados ao caso.