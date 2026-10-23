Prefeitura mantém serviços de limpeza e conservação em diferentes regiões de Votuporanga

Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos atuam com roçagem, poda de árvores, retirada de galhos e manutenção de espaços públicos; colaboração dos moradores também é fundamental para manter a cidade limpa e organizada.

A manutenção da cidade é realizada diariamente em Votuporanga, com serviços de zeladoria em diferentes bairros, de segunda a domingo. Como parte dessa rotina, nesta quarta-feira (21.out) e quinta-feira (22), as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura executaram ações de roçagem, limpeza, poda, recolhimento de galhos, manutenção de vias, entre outros serviços, conforme as necessidades identificadas em cada local.

Na quarta-feira (21), os trabalhos incluíram roçagem e limpeza na Praça Adilson Francisco Souza Ribeiro, no Conjunto Habitacional Jamir D’Antônio; na Praça Maria de Jesus Gimenez Hernandez, no Parque Residencial do Lago, ao lado do CEMEI “Dr. Abílio Calile”; e no equipamento comunitário da Rua Sebastião Venâncio de Souza, no Jardim Residencial Vilar III. Também foram realizados limpeza de guia na Rua Devanir Vaz de Oliveira, no Jardim Universitário; poda na Alameda Francisco Marin Cruz, no Jardim dos Ypês; manutenção de meio-fio no cruzamento da Rua Presidente Dutra com a Rua Amélio João Gossn, no Palmeiras I; e recolhimento de galhos na Rua Valdevir de Oliveira Guena, no Parque Residencial do Lago.

Já nesta quinta-feira (22), os serviços iniciaram com tapa-buracos em trechos da Rua dos Ypês, esquina com a Rua Pará, na Chácara Ferrari; da Avenida Onofre de Paula, esquina com a Rua dos Ypês, no Campo Limpo; e da Rua Nassif Miguel. As equipes também realizaram o recolhimento de galhos em trechos da Rua General Osório, esquina com a Rua Taquaritinga, no Jardim Eldorado, além das ruas Miguel Nucci, no Bela Vista, e Joana Nerdido Barufi, no Jardim Residencial Portal do Sol, em decorrência de podas realizadas pela Elektro. Outro serviço contemplou roçagem, limpeza e poda de galhos baixos de árvores na Rua José Garcia Perez, esquina com a Rua João Reganin, no Jardim Brisas Suaves.

A programação dos serviços é organizada de acordo com as demandas e as prioridades identificadas pelas equipes.

Zeladoria também depende da população

A Prefeitura mantém os serviços de zeladoria de segunda a domingo, inclusive aos fins de semana. No entanto, cuidar da cidade é uma responsabilidade compartilhada por todos, por isso evite o descarte irregular de resíduos e contribua com a manutenção da cidade para que Votuporanga seja sempre limpa e organizada.