Daniel David pede ampliação de grades em pontilhões para prevenir suicídios 

O vereador Daniel David (MDB) apresentou a Indicação nº 683/2025 na Câmara Municipal de Votuporanga/SP, sugerindo que a Prefeitura busque parcerias público-privadas para viabilizar a extensão das grades dos viadutos e pontilhões localizados no perímetro urbano da cidade. O objetivo é prevenir tentativas de suicídio e garantir mais segurança à população.

De acordo com o vereador, a proposta surgiu diante dos recentes casos de tentativas e suicídios consumados nesses locais, envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade emocional.

A medida, segundo ele, busca dificultar o acesso à borda de estruturas elevadas, reduzindo riscos e salvando vidas.

A iniciativa prevê a instalação de grades com altura superior a 2,5 metros e estrutura anti-escalada, modelo que já apresentou resultados positivos em outras cidades brasileiras, como Campo Grande/MS e São Paulo/SP.

O tema, inclusive, está sendo debatido no Congresso Nacional por meio do Projeto de Lei nº 2988/2025, que trata da adoção de barreiras protetoras em viadutos e passarelas.

Além da ampliação das grades, a proposta sugere a instalação de sinalização com mensagens de valorização da vida e a divulgação do número 188, do Centro de Valorização da Vida (CVV) — serviço gratuito e sigiloso de apoio emocional.

Daniel David destacou que Votuporanga conta com empresas fortes nos setores de aço e metalurgia, o que torna viável a ideia de uma cooperação técnica e econômica entre o poder público e a iniciativa privada.

Essa parceria poderia incluir doação de materiais, execução das estruturas metálicas, apoio logístico e campanhas de conscientização: “Trata-se de uma medida de baixo custo relativo, mas de alto impacto social e emocional, que pode ser implantada gradualmente, priorizando os pontos mais críticos indicados pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU”, explicou Daniel David.

A proposta segue para análise do prefeito Jorge Seba (PSD), que poderá estudar a viabilidade da iniciativa e definir etapas para sua possível implementação.