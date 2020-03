Irmãos de Votuporanga morrem após acidente em Gestal

Irmãos estavam em um carro quando acessavam trevo da cidade e foram surpreendidos por outro veículo que trafegava pela pista, o motorista do outro veículo teve ferimentos e foi socorrido.

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente na rodovia Miguel Elias Jabur, trevo de Pontes Gestal, na manhã desta quinta-feira (5).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, as vítimas eram os irmãos votuporanguenses Maurício Braga Ribeiro, de 47 anos e Eunice Aparecida Braga Ribeiro de 55. O condutor do outro veículo é um médico que fazia plantão em Riolândia (SP). Ao colidir na lateral do veículo dos irmãos acabou o arrastando-o para fora da pista.

Os irmãos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. O médico não sofreu ferimentos graves, mas foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Votuporanga (SP).

Mauricio Braga Ribeiro era morador de Votuporanga, sócio proprietário da Dakar Pneus e servidor publico no departamento pessoal da Prefeitura de Pontes Gestal; ele foi vereador em dois mandatos naquele município. Ele deixa esposa e duas filhas. Eunice Aparecida Braga Ribeiro era servidora na Câmara Municipal de Pontes Gestal e deixa o marido o policial aposentado civil conhecido como José Duque.

No outro carro, um Fiat/Palio, estava o médico residente em São José do Rio Preto/SP, Fábio Svetlic, de 34 anos, que voltava de Riolândia/SP, onde prestava serviço; ferido, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e ambulância de Pontes Gestal e transferido para a Santa Casa de Votuporanga.

A Polícia Rodoviária foi acionada, assim como a unidade do DER (Departamento de Estradas de Rodagem). As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades policiais.

O Velório teve inicio nesta quinta-feira, às 19h na Câmara Municipal d Pontes Gestal.