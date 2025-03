Dorival convoca Neymar para enfrentar Colômbia e Argentina 

Técnico chama 23 jogadores para partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo nos dias 20 e 25 de março.

O técnico Dorival Júnior anunciou nesta quinta-feira a lista de convocados para defender a seleção brasileira nos duelos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, nos dias 20 e 25 de março. Neymar, fora da Seleção desde outubro de 2023 por lesões, volta a ser chamado.

Os jogadores se apresentam no dia 17 de março, segunda-feira, em Brasília, palco do confronto com a Colômbia pela 13ª rodada das Eliminatórias.

Sete jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados: Guilherme Arana, do Atlético-MG, Danilo, Léo Ortiz, Gerson e Wesley, do Flamengo, Estêvão, do Palmeiras, e Neymar, do Santos. O único estreante da lista é o lateral-direito Wesley, de 21 anos.

A lista de Dorival Júnior marca o retorno de Neymar. O craque estava fora da Seleção desde outubro de 2023, quando se lesionou diante do Uruguai. Em 2025, tem três gols e três assistências com a camisa do Santos em sete partidas.

“Ninguém precisa falar a respeito do que representa o Neymar. O momento que ele vive é um processo de recuperação, temos esse entendimento. Também entendemos que a qualidade e capacidade de um jogador como ele acabam sendo um condicionante para que ele possa recuperar qualquer situação. É um jogador que os atletas já expressaram o que representa. Estávamos aguardando, é a primeira oportunidade de tê-lo. É um jogador que todos conhecem bem. Espero que ele seja feliz com o retorno. Que possamos dar segurança para que ele desenvolva o melhor. Não criamos uma expectativa altíssima jogando a responsabilidade no retorno. Que tenhamos um equilíbrio para estar partidas muito difíceis, também para o adversário. Que tenhamos uma seleção muito preparada.”

Veja a lista de convocados para a seleção brasileira:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Defensores: Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Guilherme Arana (Atlético-MG), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest), Vanderson (Monaco) e Wesley (Flamengo);

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle), Matheus Cunha (Wolverhampton) e Neymar (Santos);

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vini Jr (Real Madrid).

Em fevereiro, Dorival Júnior e auxiliares viajaram à Europa, onde acompanharam treinos e jogos de possíveis convocados. Eles também têm percorridos clubes brasileiros. Antes de definir os 23 nomes, Dorival também divulgou uma pré-convocação com 52 jogadores.

O primeiro jogo do Brasil na próxima Data Fifa será às 21h45 do dia 20 de março, quinta-feira, no Mané Garrincha. Depois, às 21h do dia 25 de março, terça-feira, a Seleção enfrenta a Argentina no Monumental, casa do River Plate.

O Brasil está em quinto lugar na classificação das Eliminatórias, com 18 pontos. As seis primeiras seleções avançam de forma direta para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos EUA, Canadá e México. A sétima colocada disputa a repescagem.

