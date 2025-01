Vereadores definem composições das Comissões Permanentes da Câmara 

A composição foi formalizada pela Mesa Diretora e publicada na Secretaria da Casa de Leis, nesta sexta-feira (3).

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP realizou na manhã desta sexta-feira (3.jan) a primeira reunião de 2025 com os vereadores recém-empossados para a nova Legislatura. O ato sob a presidência do vereador Daniel David (MDB), ocorreu às 9h, no Plenário.

Durante o encontro, foram definidos os nomes que irão compor todas as Comissões Permanentes da Câmara, além de discutidos vários assuntos pertinentes às sessões ordinárias, reuniões, audiências públicas e temas de interesse dos vereadores.

“Foi a nossa primeira reunião de trabalho em prol da população votuporanguense, oportunidade de discutir a formação das comissões permanentes e o rito do trabalho diário do Legislativo junto aos vereadores”, pontuou o presidente da Câmara, Daniel David.

Confira abaixo à composição das Comissões Permanentes para o Biênio 2025/2026:

Comissão de Justiça e Redação

Presidente: Dr. Leandro (PSD)

Vice-Presidente: Sargento Marcos Moreno (PL)

Membro e Relatora: Natielle Gama (Podemos)

Comissão de Finanças e Orçamento:

Presidente: Wartão (União Brasil)

Vice-Presidente: Vilmar da Farmácia (PSD)

Membro e Relator: Sargento Marcos Moreno (PL)

Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas:

Presidente: Sargento Marcos Moreno (PL)

Vice-Presidente: Chandelly Protetor (Republicanos)

Membro e Relator: Gaspar (MDB)

Comissão de Educação, Cultura, Esportes, Saúde e Assistência Social

Presidente: Natielle Gama (Podemos)

Vice-Presidente: Chandelly Protetor (Republicanos)

Membro e Relatora: Débora Romani (PL)

Comissão de Defesa do Consumidor e dos Direitos Humanos

Presidente: Dr. Leandro (PSD)

Vice-Presidente: Vilmar da Farmácia (PSD)

Membro e Relator: Wartão (União Brasil)

Comissão de Meio Ambiente, Proteção e Defesa da Vida Animal

Presidente: Chandelly Protetor (Republicanos)

Vice-Presidente: Débora Romani (PL)

Membro e Relator: Carlim Despachante (Republicanos)

Comissão de Comunicação, Ciência, Tecnologia e Inovação

Presidente: Wartão (União Brasil)

Vice-Presidente: Gaspar (MDB)

Membro e Relator: Carlim Despachante (Republicanos)

Comissão de Ética e Decoro Parlamentar

Presidente: Sargento Marcos Moreno (PL)

Vice-Presidente: Gaspar (MDB)

Membro e Relator: Chandelly Protetor (Republicanos)

Suplentes: Emerson Pereira (PSD), Marcão Braz (PP) e Cabo Renato Abdala (PRD).

A composição foi formalizada pela Mesa Diretora e publicada na Secretaria de Expedientes, Arquivo e Apoio a Órgãos da Câmara em 3 de janeiro de 2025.

