Votuporanguenses brilham na 99ª São Silvestre 

Edição 2024 bateu um recorde de inscritos, registrando 37,5 mil corredores entre atletas profissionais e amadores. Votuporanga esteve representada por estrelas da modalidade, como Karina Franzin, Eliete Guilherme e outros.

Votuporanga/SP esteve – representada por Karina Frazin – pela primeira vez no ‘Pelotão de Elite’ da Corrida Internacional de São Silvestre, que aconteceu no dia 31 de dezembro de 2024. Em sua 99ª edição, o evento bateu um recorde de inscritos, registrando 37,5 mil corredores entre atletas profissionais e amadores.

A São Silvestre manteve os tradicionais 15 quilômetros de circuito pelas ruas de São Paulo, com largada na Avenida Paulista e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

Votuporanga, conforme noticiado pelo Diário, foi representada por estrelas da modalidade, como Karina Frazin, que fechou um ano mágico, estreando no grupo de elite e completando o percurso com sucesso na 28ª colocação.

De volta a Cidade das Brisas Suaves, Karina recupera o fôlego e projeta um 2025 forte para finalizar na 100ª Corrida Internacional de São Silvestre, em dezembro, mirando o Top-10 da disputadíssima prova.

Outra liderança feminina na modalidade, Eliete Guilherme, celebrou a participação: “Estou feliz com o resultado obtido, pois dentre as 13.559 mulheres participantes fui a 248ª no Geral, enquanto, na minha categoria de 1.020 atletas fui a 14ª colocada.”

Além de Karina e Eliete, a Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) contou com vários outros participantes que representaram o município no evento: José Roberto Medalha, Beatriz Pereira Rocha, Júlia Ferreira Nunes, Vanessa Lucas Trindade, Robson Jesus da Trindade, Haline Debiasi Morato Komatsu, Igor Guimarães Ribeiro, Lucas Martins Cubo, Carla de Olivera Rodrigues, Vitor Toschi, Genivaldo Evangelista, Antônio Everard de Souza Oliveira, Maurício Padilha, Jonner Padoan dos Santos, Maria Eduarda Quartim Viesti Manfredi e Lucas Diego de Oliveira Rodrigues.

No âmbito geral, a 99ª Corrida de São Silvestre reuniu representantes de 40 países. Todos os continentes. Um total de 226 competidores estrangeiros. E não fugiu muito da regra, terminando mais uma vez com vitórias dos atletas quenianos. No masculino, Wilson Too cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, enquanto Agnes Keino, no feminino, terminou na liderança da prova. Já entre os brasileiros, Johnatas Cruz foi o melhor – ficou em quarto. No feminino, Núbia de Oliveira cravou o terceiro lugar.

A equipe votuporanguense segue o ritmo e abre a temporada 2025 no domingo, dia 12 de janeiro, em Estrela d’Oeste/SP.

