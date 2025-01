CAV vence o Floresta na estreia da Copinha 2025 

Votuporanguense contou com gols de Victor Hugo e Yago para bater o time cearense e liderar o Grupo 1. CAV volta a campo no domingo (5), às 16h45, diante do Fast Clube-AM.

O Clube Atlético Votuporanguense estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025 com vitória por 2 a 0 sobre o Floresta, na noite desta quinta-feira (2.jan), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, na abertura do Grupo 1.

O jogo ficou marcado por uma cena curiosa: aos 18 minutos da etapa complementar, o árbitro assistente 1, Marlon Spinola, sentindo uma aparente lesão na panturrilha, pediu substituição. Em seu lugar assumiu o quarto árbitro, Paulo César Francisco, e a partida foi rapidamente retomada.

Com bola rolando, o Votuporanguense que é comandado pelo técnico Rilla, fez valer o fator casa e construiu o resultado ainda no primeiro tempo: aos 33 minutos, o lateral-direito Victor Hugo recebeu passe longo, invadiu a área e tocou na saída do goleiro Daniel. A bola ainda desviou na trave antes de morrer no fundo do gol.

Antes mesmo do intervalo veio o segundo, em cobrança de pênalti de Yago. A equipe cearense até tentou reagir, mas pouco criou de efetivo e não conseguiu incomodar a Pantera Alvinegra.

Com a vitória, o Votuporanguense soma os três primeiros pontos no Grupo 1, deixando o Floresta zerado. Botafogo e Fast ainda se enfrentam nesta noite no complemento da rodada.

Próximo compromisso

O Votuporanguense volta a campo no domingo (5), às 16h45, na Arena Plínio Marin, diante do Fast Clube-AM, com transmissão do canal Paulistão no youtube. O próximo adversário do CAV enfrentou o Botafogo-RJ, logo após a vitória da Pantera Alvinegra, e não conseguiu segurar a pressão do time carioca, perdendo por 2 a 1.

Desta forma, após a rodada inaugural, o Grupo 1 tem o CAV na liderança com 3 pontos, seguido de perto pelo Botafogo-RJ. Em seguida, aparecem o Fast Clube-AM e o Floresta-CE ainda sem pontuar.

