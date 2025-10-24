Vereadora pede extinção de ciclovia na Avenida Prefeito Mário Pozzobon 

Débora Romani (PL) afirmou que a implantação da ciclovia ao longo da via tem gerado dificuldades na circulação de veículos, especialmente em horários de pico. Ciclovia tem 1,5 mil metros e foi inaugurada em 2020.

Jorge Honorio

A ciclovia localizada na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP, pode estar com os dias contados. Na última segunda-feira (20.out), durante a 37ª sessão ordinária da Câmara, a vereadora Débora Romani (PL) apresentou uma indicação, onde pede à Prefeitura que promova a extinção da pista.

A parlamentar justificou o pedido com base no aumento do fluxo de veículos nas vias públicas de Votuporanga, além de que estaria atendendo a demanda de munícipes: “Considerando que, após a implantação da ciclovia ao longo da Avenida tem gerado dificuldades na circulação de veículos, especialmente em horários de pico. Além disso, a atual estrutura da ciclovia não oferece segurança adequada aos ciclistas, por estar localizada em um trecho de intenso fluxo de automóveis, sem a devida separação física e sinalização necessária”, detalhou Débora Romani.

Com pista de 1,5 mil metros, a denominada ciclofaixa foi inaugurada em outubro de 2020, buscando incentivar a prática do ciclismo esportivo. À época, a Prefeitura de Votuporanga realizou a pintura do pavimento de vermelho com linhas brancas contínuas de cada lado, além da instalação de tachões de um dos lados das linhas e novas sinalizações para melhor direcionamento de pedestres, ciclistas e motoristas.