Piquerez e Gómez, do Palmeiras, são denunciados e podem tomar gancho na reta final do Brasileiro 

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, pode ficar sem dois de seus titulares em parte da reta final do Campeonato Brasileiro. O lateral Piquerez e o zagueiro Gustavo Gómez foram denunciados pela Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por críticas à arbitragem no jogo contra o Flamengo, no último domingo, no Maracanã.

Os dois correm risco de serem suspensos por até seis partidas – restam dez para o campeonato acabar. Ainda não há data marcada para o julgamento.

Segundo a denúncia, Piquerez foi enquadrado no artigo 243-F do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), com previs. Ele foi expulso ao afirmar ao árbitro Wilton Pereira Sampaio que “você está de sacanagem, veio aqui só pra roubar a gente”.

Gómez não foi advertido pelo juiz, mas foi denunciado por declarações dadas em entrevistas depois do confronto.

Na denúncia, a Procuradoria afirma o seguinte: “Gómez afirmou que Sampaio é “um dos mais soberbos do futebol mundial” e sugeriu que o árbitro “tem alguma coisa contra o Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras”. Além disso, o jogador mencionou que o árbitro teria “fechado o microfone para falar besteira para mim”.

Por isso, o zagueiro paraguaio foi enquadrado no artigo 258, com pena de uma a seis partidas de suspensão.

Pelo mesmo artigo, a procuradoria denunciou o auxiliar João Martins, do Palmeiras, expulso por ofensas ao árbitro.

*Com informações do ge