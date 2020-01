Vereador Silvio Carvalho pede agilidade na reconstrução de ponte da Péricles Bellini

Durante a 1ª sessão ordinária do ano legislativo ocorrida nesta segunda-feira, dia 27, o vereador Silvio Carvalho usou a tribuna da casa de leis para discorrer sobre a ponte caída da rodovia Péricles Bellini, no perímetro urbano da cidade.

O vereador apontou que o período chuvoso atrapalhou o início das obras de reconstrução da ponte da rodovia SP-320. “Entendo que estamos no período de chuvas, mas precisamos que essa obra saia do papel.”

De acordo com o vereador, o início da obra estava previsto para o último dia 20, mas as chuvas atrapalharam os serviços. A reconstrução da ponte já foi autorizada pelo Governo do Estado, inclusive em uma visita recente do secretário estadual de Trânsito e Transportes.

Através de licitação pública, o Governo de São Paulo contratou empresa para as obras que terão início nos próximos dias. “É uma obra de extrema necessidade, sem contar que há anos, estamos enfrentando esse dilema”, destacou Silvio.