Santa Casa de Votuporanga lança Show de Prêmios com um carro, três Hondas Biz 0km e TV 50’’.

Cupons já estão sendo comercializados no valor de R$20,00; valor arrecadado será destinado para os custeios da Instituição

A Santa Casa de Votuporanga iniciou as vendas do 2º Show de Prêmios em prol ao Hospital. Serão sorteados um carro Fiat Mobi e três Hondas Biz 0km, além de uma TV 50’’. São cinco chances de ganhar e contribuir com os atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) da Instituição.

Os cupons já estão sendo comercializados no valor de R$20,00 e podem ser adquiridos na Santa Casa e em diversos pontos de vendas espalhados pela cidade e região. O sorteio será realizado no dia 09 de maio (véspera de Dia das Mães), às 16h, na Concha Acústica.

O diretor de eventos da Santa Casa, Marcelo Madrid ressaltou que a iniciativa visa auxiliar na continuidade no bom atendimento prestado pelo SUS. “Sabemos da importância da assistência na saúde, nosso Hospital possui uma estrutura diferenciada desde a porta da recepção até a alta do paciente. Esta ação visa trazer rentabilidade para nós, por isso é tão importante que divulguem o Show de Prêmios para os amigos, familiares e população em geral”, disse.

De acordo com o provedor Luiz Fernando Góes Liévana, a segunda edição da campanha já faz parte das comemorações dos 70 anos do Hospital, celebrado em 16 de abril. “É mais uma campanha que anunciamos em prol de nossa Instituição para termos um recurso a mais para continuar com este trabalho humanizado que sempre prestamos a toda comunidade. Por isso venho pedir que todos colaborem, pois no final terão cinco chances de ganhar prêmios como uma TV de 50’’, três Hondas Biz e um Fiat Mobi 0km”, concluiu.

Informações sobre o Show de Prêmios no setor de Captação de Recursos do Hospital no (17)3405-9139 e nas redes sociais da Santa Casa.