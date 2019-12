Vereador Hery se reúne com deputado Campos Machado e pede recursos para Votuporanga

Na última sexta-feira, o vereador Hery Kattwinkell esteve em São Paulo, em audiência com o deputado estadual e líder do PTB – Campos Machado, quando discutiu a liberação de recursos financeiros para Votuporanga.

Na ocasião, Hery apresentou reivindicações para o município na área do esporte, e solicitou ao deputado Campos Machado a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$50 mil para a construção de um campo de futebol próximo à Ancevo (Associação Nipo-Cultural de Votuporanga) – ao lado do Assary de Clube de Campo.

“Estamos viabilizando junto ao deputado Campos Machado parcerias que tragam investimentos e melhorias para o município, não apenas na área de esportes, mas sim, saúde, educação e infraestrutura urbana”, destacou Hery.