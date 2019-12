Prefeito expede convites para inauguração do CPVA

O prefeito João Dado está expedindo convites para a inauguração do Centro de Proteção de Vida Animal “Walter Sanches Malerba” e do Recanto dos Focinhos.

O evento acontecerá nesta sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2019, às 9 horas, na Estrada Municipal “Sérgio Nogueira” – VTG 342, localizada no fundo do 6º Distrito Industrial “Valdevir Davanço”, em Votuporanga/SP.

O local conta com uma área de 28.750 m2, sendo que, 1.652 dela atenderá o Recanto dos Focinhos, que servirá como abrigo de passagens com capacidade para abrigar 250 animais, que terão acompanhamento veterinário, além de tratamento com vermífugos, castração e cadastro para adoção.