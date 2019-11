Aberta licitação para prolongamento da Wilson Foz

Obra terá início na Avenida Nasser Marão e terminará após o cruzamento com a Rua Nassif Miguel, totalizando cerca de 3.200 m² de área construída.

A Prefeitura de Votuporanga abriu a licitação para escolher a empresa para realizar a obra na Avenida Paulino das Neves, conhecida como prolongamento da Avenida Wilson de Souza Foz, que dá acesso à Zona Norte da cidade.

Na última sexta-feira (22/11), foram publicadas em Diário Oficial Eletrônico do Município as empresas habilitadas pelo processo de licitação para a pavimentação asfáltica e construção de guias, sarjeta, iluminação e calçamento da via.

A licitação segue em andamento, prazos e etapas previstos em lei, abertura de envelopes com as propostas de preço, recurso, adjudicação, homologação e, por fim, assinatura do contrato.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, a execução do prolongamento foi orçada em R$ 495.837,94, com 100% de recurso oriundo da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo. A obra terá início na Avenida Nasser Marão e terminará após o cruzamento com a Rua Nassif Miguel, totalizando cerca de 3.200 m² de área construída.

Uma primeira etapa dos trabalhos já havia sido realizada com instalações de galerias e dos sistemas de água e esgoto por meio de ação conjunta envolvendo a Secretaria Municipal de Obras e Saev Ambiental.