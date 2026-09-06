Ventania deixa rastro de estragos em Votuporanga e municípios do Noroeste Paulista

Temporal derrubou árvores, destelhou imóveis, interrompeu o fornecimento de energia e danificou estruturas de eventos; em Goiás, tempestades da mesma sequência de instabilidade também provocaram prejuízos

Votuporanga

Da Redação

A forte ventania que atingiu Votuporanga e várias cidades do Noroeste Paulista na tarde deste sábado, 5 de setembro, deixou um rastro de danos materiais e mobilizou equipes das prefeituras, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, concessionárias de energia e forças policiais.

O fenômeno foi acompanhado, em alguns municípios, por chuva intensa e granizo. Árvores foram arrancadas, telhados ficaram danificados, postes e estruturas metálicas caíram e diferentes pontos registraram interrupções no fornecimento de energia. Até o fechamento deste balanço, não havia confirmação de mortes ou feridos graves diretamente relacionados ao temporal na região.

Votuporanga

Em Votuporanga, a ventania levantou uma grande quantidade de poeira e reduziu a visibilidade antes da chegada da chuva. Houve relatos de casas destelhadas, árvores e galhos caídos, ruas tomadas por detritos e falta de energia em alguns bairros.

Entre os pontos atingidos estão a Avenida Fortunato Targino Granja e a região da Mata dos Macacos, no Parque das Nações. Equipes municipais, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e forças de segurança foram mobilizadas para atender às ocorrências, retirar árvores e avaliar estruturas danificadas.

A orientação é para que a população não se aproxime de fios rompidos, postes inclinados, árvores comprometidas ou coberturas que apresentem risco de queda. O levantamento dos prejuízos ainda não havia sido concluído.

Fernandópolis

Fernandópolis:

Árvore derrubada pelo vendaval bloqueia trecho de avenida em Fernandópolis; equipes trabalharam na liberação das vias.

Crédito: Reprodução/Região Noroeste

Em Fernandópolis, árvores foram derrubadas em diferentes regiões da cidade, provocando bloqueios e transtornos ao trânsito. Um dos pontos mais afetados foi o cruzamento das avenidas Aldo Livoratti e Amadeu Bizelli.

Também houve ocorrência no Jardim Universitário, onde uma árvore de grande porte foi arrancada e caiu sobre uma avenida. Equipes municipais trabalharam na sinalização, corte dos troncos e liberação das vias. Até a última atualização, não havia balanço oficial sobre o número total de árvores derrubadas ou imóveis atingidos.

Cardoso

Em Cardoso, a passagem da instabilidade foi acompanhada de chuva forte e rajadas de vento. Registros divulgados por moradores indicaram transtornos pontuais, mas, até o fechamento desta matéria, não havia sido divulgado um relatório oficial consolidado com a quantidade de quedas de árvores, destelhamentos ou interrupções no fornecimento de energia.

Por esse motivo, os possíveis danos no município ainda dependem de confirmação e levantamento por parte da Defesa Civil e da administração municipal.

Rio Preto

São José do Rio Preto:

Queda de árvores foi registrada em diferentes pontos de Rio Preto durante a passagem do temporal pelo Noroeste Paulista.

Crédito: Reprodução/Redes sociais

São José do Rio Preto também foi atingida por chuva, granizo e ventos fortes. Árvores e galhos caíram em diferentes pontos, interferindo no trânsito e exigindo a atuação das equipes de emergência.

O temporal chegou à cidade depois de um dia quente, quando os termômetros ainda se aproximavam dos 30°C. A mudança repentina ocorreu durante o avanço da frente fria pelo interior paulista. Não havia, até a última atualização, informação oficial sobre feridos graves.

Bálsamo, Macaubal e Tanabi concentram danos importantes

A cobertura de um posto de combustíveis localizado às margens da Rodovia Euclides da Cunha também ficou danificada – (Foto reprodução)

Bálsamo aparece entre os municípios mais atingidos. Câmeras de segurança registraram cadeiras, mesas e galhos sendo arrastados diante de um estabelecimento comercial. Um poste caiu na via pública, imóveis foram destelhados e houve alagamentos.

A cobertura de um posto de combustíveis localizado às margens da Rodovia Euclides da Cunha também ficou danificada. Segundo informações divulgadas pela administração municipal, não foram registradas ocorrências graves nem pessoas feridas.

Em Macaubal, os ventos atingiram o recinto onde era realizado o Macaubal Rodeio Show. Partes da cobertura e dos camarotes foram danificadas, exigindo avaliação das condições de segurança da estrutura.

Tanabi registrou a queda de uma estrutura metálica, danos no telhado de um espaço utilizado para leilões e prejuízos em barracas montadas para a Feira Cultural. Equipes da Defesa Civil também atuaram na retirada de árvores que caíram em rodovias estaduais.

Grande São Paulo teve dezenas de quedas de árvores

Na Região Metropolitana de São Paulo, o Corpo de Bombeiros contabilizava, até o fim da tarde de sábado, pelo menos 28 chamados relacionados a quedas de árvores e dois por desabamentos. Cerca de 31 mil imóveis chegaram a ficar sem energia elétrica.

O cenário reforçou a abrangência da frente fria, que provocou temporais no interior e chuva persistente na faixa leste do estado. A Defesa Civil já havia colocado todo o território paulista em atenção ou alerta, enquanto o Instituto Nacional de Meteorologia ampliou o aviso de tempestade para São Paulo.

Levantamento ainda é preliminar

Os números poderão aumentar à medida que as defesas civis municipais concluírem as vistorias. O balanço disponível até a manhã deste domingo aponta principalmente danos materiais, sem confirmação de vítimas graves no Noroeste Paulista.

A Defesa Civil recomenda que os moradores comuniquem situações de risco pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193 e a Polícia Militar pelo 190. Alertas oficiais também podem ser recebidos gratuitamente por SMS, mediante o envio do CEP para o número 40199.