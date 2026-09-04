Procurado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Militar em Meridiano 

Condenado a mais de 16 anos de prisão em regime fechado, homem foi localizado e capturado durante ação policial realizada após denúncias sobre seu paradeiro.

A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (2.set), um homem identificado pelas iniciais M.J.M., que era procurado pela Justiça e possuía mandado de prisão definitiva em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. A captura ocorreu na Rua Ernesto Cavalin, em Meridiano/SP, após equipes policiais intensificarem o patrulhamento com base em informações recebidas sobre o paradeiro do condenado.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes se deslocaram até o endereço indicado e localizaram o suspeito em seu local de trabalho. Durante a abordagem e a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. Entretanto, após consulta aos sistemas judiciais, os policiais confirmaram a existência do mandado de prisão expedido pela Justiça. Conforme a decisão judicial, o homem foi condenado a 16 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Diante da confirmação da ordem judicial, os policiais deram voz de prisão ao condenado e realizaram sua condução até a Delegacia de Polícia de Fernandópolis/SP, onde o delegado responsável ratificou a captura e determinou a adoção dos procedimentos legais cabíveis para o encaminhamento do preso ao sistema penitenciário.

O condenado permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.