Vencedores da Copa do Mundo 2026 vão ganhar anéis de campeão inéditos 

Pela primeira vez na história de uma competição da Fifa, os campeões também receberão anéis comemorativos exclusivos.

Neste domingo (19.jul), Espanha e Argentina se enfrentam às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em jogo válido pela final da Copa do Mundo 2026. Além do troféu e das medalhas, nesta edição, os campeões receberão anéis comemorativos exclusivos.

Um lado do anel exibe o troféu do Mundial, enquanto o outro será personalizado de acordo com a identidade da seleção campeã. Os anéis terão um número limitado. Uma parte será destinada à equipe, e a outra ficará disponível para os torcedores adquirirem.

Cada peça será numerada individualmente, confeccionada sob medida e acompanhada de um certificado de autenticidade.

Tradição nos esportes americanos

Inspirado na tradição esportiva dos Estados Unidos, o item será entregue aos jogadores e à comissão técnica da seleção campeã. Ao todo, serão produzidos 2.026 anéis numerados, em alusão ao ano do torneio. Logo após a final, o capitão e o técnico da equipe vencedora receberão anéis provisórios para marcar a conquista.

Os 30 anéis destinados aos campeões serão então personalizados e entregues oficialmente em uma data posterior, garantindo um ajuste perfeito.

Entre os exemplos mais conhecidos estão os anéis concedidos aos vencedores do Super Bowl (NFL), das finais da NBA, da World Series (MLB) e da Stanley Cup (NHL).

Além disso, a final da Copa do Mundo 2026 também contará, pela primeira vez na história do torneio, com um show do intervalo inspirado no tradicional Halftime Show do Super Bowl.