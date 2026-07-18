Espanha x Argentina: veja o retrospecto entre as finalistas da Copa do Mundo 

Espanhóis e argentinos entram em campo no domingo, às 16h (horário de Brasília), para decidir quem ficará com o título de campeão mundial.

A grande final da Copa do Mundo está definida: Espanha e Argentina se enfrentam no domingo (19.jul), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O retrospecto do confronto é marcado pelo equilíbrio: em 14 partidas, cada seleção soma seis vitórias, além de dois empates.

No entanto, a lembrança do último encontro, disputado em 2018, é muito mais positiva para a “La Fúria Roja”, que goleou a Argentina por 6 a 1 em um amistoso.

Na ocasião, a partida serviu como preparação para a Copa do Mundo da Rússia e foi realizada no Estádio Metropolitano, casa do Atlético de Madrid. Isco, em atuação inspirada, marcou três vezes para os espanhóis, enquanto Diego Costa, Thiago Alcântara e Iago Aspas completaram a goleada. Nicolás Otamendi foi quem fez o gol de honra dos argentinos. Lionel Messi, por sua vez, não entrou em campo por causa de uma lesão.

Confira as escalações das equipes naquela partida:

Espanha: David de Gea; Dani Carvajal, Gerard Piqué, Sergio Ramos e Jordi Alba; Koke, Thiago Alcântara e Andrés Iniesta; Marco Asensio, Isco e Diego Costa.

Argentina: Sergio Romero; Fabricio Bustos, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo e Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano, Lucas Biglia, Maximiliano Meza, Éver Banega e Giovani Lo Celso; Gonzalo Higuaín.

Da equipe titular da Espanha naquele amistoso, nenhum jogador foi convocado para o Mundial deste ano. Rodri, um dos principais nomes da seleção na atual Copa, começou a partida no banco de reservas.

Já pela Argentina, Otamendi, Tagliafico e Lo Celso seguem no grupo que disputa o torneio. Lautaro Martínez, por sua vez, estava no banco.

Em Copas do Mundo, as seleções se enfrentaram apenas uma vez. Foi em 1966, na fase de grupos, quando a Argentina venceu por 2 a 1, em Birmingham, na Inglaterra.

Para a final desta edição, a Argentina chega como atual campeã mundial e busca o bicampeonato consecutivo. Na semifinal, eliminou a Inglaterra. Já a Espanha, que sofreu apenas um gol em toda a competição, superou a poderosa França e tenta conquistar seu segundo título da Copa do Mundo.

Prováveis escalações de Espanha x Argentina

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo e Álex Baena; Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal. Treinador: Luis de la Fuente.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul (Giuliano Simeone), Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Lionel Messi e Julián Álvarez. Treinador: Lionel Scaloni.

Premiação em disputa