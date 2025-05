Votuporanguenses participam da maior prova de 10 km do país 

A 39ª edição dos 10 KM Tribuna FM – Terra Santos reuniu quase 25 mil pessoas em Santos, no litoral de São Paulo, no último domingo (18).

Atletas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) participaram, no último domingo (18.mai), da 39ª edição da 10 km Tribuna FM – Terra Santos, em Santos, no litoral do Estado de São Paulo.

Segundo a organização, quase 25 mil pessoas participaram da prova que é considerada, a maior de 10 km no país nesta distância.

Em meio a avalanche de atletas, cerca de 15 representaram Votuporanga, dentre eles, a multicampeã Karina Franzin: “Tivemos total apoio da Prefeitura Municipal de Votuporanga e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Gratidão ao nosso secretario Marcello Stringari”, agradeceram os corredores.

“A prova servia para avaliar os atletas votuporanguenses que se preparam para as disputas dos Jogos Regionais, e também para eles melhorarem o ritmo de prova, treinando assim com um maior limiar aeróbico”, afirmou a equipe votuporanguense.

“Nossas classificações foram conquistadas com um ótimo desempenho de cada corredor. A atleta Karina Franzin, cotada para o pódio geral [ela largou na elite da prova], não conseguiu seu feito devido a uma dor muito forte na lombar que atrapalhou seu ritmo”, concluiu a equipe em comunicado.

Entre os representantes votuporanguenses no litoral paulista, além de Karina Frazin, estavam: Eliete Guilherme, Monaiza Gonçalves, Julia Nunes, Vanessa Trindade, Carla Oliveira, Robson Trindade, Alexandre Fávaro, Felipe Nyari, Vitor Toschi, Lafaiete Avanço, Mauricio Padilha, Celso Toschi e Genivaldo Evangelista.