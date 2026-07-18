Polícia Civil cumpre mandados em operação contra o exercício irregular de profissões em Fernandópolis e Meridiano 

Mandados de busca foram cumpridos em três endereços e resultaram na apreensão de equipamentos eletrônicos e documentos que serão periciados.

A Coordenadoria dos Distritos Policiais de Fernandópolis/SP, com apoio de policiais civis da Delegacia de Polícia de Meridiano/SP, deflagrou nesta quinta-feira (17.jul), a Operação Registro Ativo, voltada à apuração de crimes relacionados ao exercício ilegal de profissões regulamentadas.

Durante a ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo dois em Fernandópolis e um em Meridiano. O objetivo foi reunir provas que auxiliem nas investigações em andamento.

Nas diligências, os policiais apreenderam celulares, um notebook, um DVR, uma CPU e diversas anotações consideradas de interesse para a investigação. Todo o material será encaminhado para análise pericial.

As investigações tiveram início após denúncias que apontavam o suposto exercício irregular de atividades privativas da odontologia por uma pessoa sem a devida habilitação profissional. Segundo a Polícia Civil, os procedimentos estariam sendo realizados em estabelecimentos localizados nos municípios de Fernandópolis e Meridiano.

Além da área odontológica, a operação também apura o exercício irregular de atividades exclusivas de profissional de educação física por pessoa sem o registro e a habilitação exigidos pela legislação.

A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem e que o material apreendido será analisado para subsidiar a continuidade do inquérito e a eventual responsabilização dos envolvidos.