Vem aí a 9ª edição do Leilão Direito de Viver

Coordenadores do IX Leilão Direito de Viver em prol do Hospital de Amor de Barretos estão expedindo convite para o evento deste ano que acontecerá no dia 8 de março a partir das 11h no Sindicato Rural de Votuporanga.

O Hospital de Amor realiza atendimentos 100% SUS e como a maior parte das entidades de saúde do país passa por sérias dificuldades financeiras em razão da falta de repasse governamental, que traz um déficit mensal ao Hospital de R$421 mi.

Para Votuporanga o Hospital de Barretos realizou em 2019, 4.472 atendimentos para 884 pacientes.