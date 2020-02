TROCO SOLIDÁRIO – Havan repassa R$51 mil para  APAE

A loja Havan de Votuporanga entregou na manhã da última terça-feira a quantia de R$51 mil para a APAE (Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga) por meio da Campanha Troco Solidário.

A iniciativa conta com a solidariedade dos clientes, que doaram seu troco, ou parte dele, diretamente nos caixas das lojas. A APAE, desta vez, foi a contemplada na ação. A entrega simbólica foi feita para a presidente da entidade Márcia Gianotti.

Em sua próxima campanha a Havan vai destinar os valores arrecadados durante o próximo semestre para o Asilo São Vicente de Paulo.

Em nota, o diretor-presidente da rede, Luciano Hang, afirma que a campanha é uma forma de a empresa, seus colaboradores e clientes retribuírem às entidades e aos seus voluntários, pelo trabalho realizado nas comunidades. É com muito prazer que entregamos este valor para as entidades. O Troco Solidário é um trabalho de quatro mãos, em que os colaboradores conscientizam os clientes sobre a importância da doação, que tem o objetivo de auxiliar as instituições onde a Havan tem lojas. De pouco em pouco é que se consegue muito para ajudar quem faz bastante”, finaliza.

Desde 2010 foram arrecadados mais de R$ 32 milhões em todo o Brasil, em benefício de mais de 800 instituições.

Troco Solidário

Para participar da campanha Troco Solidário basta procurar o gerente local e cadastrar a instituição na campanha. A entidade passa por avaliação. É necessário que a instituição tenha CNPJ próprio, conta bancária em nome da entidade, estatuto social, além de idoneidade.

A partir do cadastro aprovado, o Troco Solidário passa a ser um convite, realizado por parte do operador de caixa da Havan, a doar seu troco, ou parte dele, para a campanha. O valor doado é contabilizado no sistema e a pessoa recebe um comprovante de participação, informando qual entidade está ajudando. A doação do montante arrecadado é feita a cada seis meses e a cada edição contempla uma instituição diferente.