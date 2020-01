Chandelly busca pavimentação asfáltica na via de acesso ao Monte Verde e à vicinal de Valentim Gentil

O vereador Leonardo Brigagão, o Chandelly Protetor, esteve nesta quarta-feira (29/1) na avenida João Costa Ramos, na interligação com a estrada vicinal Nelson Bolotari, via de acesso entre Votuporanga e Valentim, e aos bairros Alto Alegre, Monte Verde e adjacências. Chandelly constatou os enormes transtornos que passam os moradores daquela região, como a poeira, além da dificuldade para se transitar pelo trecho. Por conta disso, o parlamentar pede ao deputado estadual Carlão Pignatari e ao Poder Executivo para que viabilizarem o mais breve possível a pavimentação asfáltica do trecho.