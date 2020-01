Chega a Votuporanga inseticida para fazer ‘fumacê’ contra o mosquito da dengue

Votuporanga finalmente recebeu o inseticida para fazer a nebulização contra o mosquito Aedes aegypti. A nebulização havia deixado de ser realizada devido ao desabastecimento do inseticida, cuja distribuição é feita pelo Ministério da Saúde. O veneno começou a ser aplicado no bairro Industrial.

Depois de quase um ano em falta, as equipes começaram a fazer a nebulização, no primeiro momento, na parte mais afetada na região norte, no bairro Pozzobon.

“Começamos nebulizando a área norte por ter muitos casos e o índice larvário está muito alto. Estamos entrando em contato com a Secretaria do Estado para fazer a nebulização por carros. Por enquanto a nebulização é de casa a casa com a quantidade de inseticida que recebemos”, afirma Nilton César Santiago, coordenador da Vigilância Ambiental. Segundo o coordenador, o inseticida deve durar 10 dias.