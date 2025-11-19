Yago Fernando participará dos Jogos Escolares Brasileiros Paralímpicos 2025 

A competição disputada no Centro Paralímpico Brasileiro, no bairro Jabaquara, na capital paulista, será palco para o único representante da Diretoria de Ensino de Votuporanga lutar pelo bicampeonato.

Nesta semana começa a disputa dos Jogos Escolares Brasileiros Paralímpicos 2025, o maior evento esportivo escolar paralímpico da América Latina, que reunirá mais de 2.000 atletas de todos os estados do Brasil, em quase 20 modalidades esportivas e que se encerrará no dia 29 de novembro.

O evento será realizado no Centro Paralímpico Brasileiro, no bairro Jabaquara, na capital paulista, onde o atleta Yago Fernando representará a Escola Estadual Prof.ª Enny Tereza Longo Fracaro, localizada na zona norte de Votuporanga.

O atleta, que é treinado pelo professor Márcio Fukuiama, vai em busca do bicampeonato, além de tentar superar os próprios recordes da competição, obtidos no campeonato estadual deste ano.

Na competição, Yago Fernando competirá nas provas de 60 metros rasos, 150 metros rasos e na prova de salto em distância.

Ao Diário, Márcio Fukuiama contou que a preparação foi intensa e a busca constante de apoio gerou uma corrente de solidariedade e patrocínios, para viabilizar esta participação, principalmente do secretário municipal de Esportes e Lazer Marcello Stringari, do vereador Marcão Braz (PP), do professor coordenador Danilo Troleis da Diretoria de ensino de Votuporanga, e de empresários que colaboraram para que Yago Fernando pudesse ter o suporte de materiais, transporte e alimentação: “Em especial o senhor Alessandro Soares Costa, representando o CPP do Estado de São Paulo, que viabilizou materiais e estádia durante a competição”, agradece o professor.

A nova empreitada de Yago Fernando é motivo de orgulho para a Escola Estadual Prof.ª Enny Tereza Longo Fracaro, que na figura do diretor José Ricardo da Silva Santana, afirmou se orgulhar muito de ter o único atleta representante da Diretoria de Ensino no maior evento esportivo escolar paralímpico da América Latina.