Veja os confrontos, horários e datas das semifinais do Paulistão 

Corinthians recebe o Santos na Neo Química Arena, domingo; Palmeiras e São Paulo se enfrentam, segunda-feira, no Allianz.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta terça-feira (4.mar) as datas, horários e locais das semifinais do Campeonato Paulista. Time de melhor campanha até aqui, o Corinthians recebe o Santos na Neo Química Arena, no domingo, às 18h30.

O Palmeiras, que tem a segunda melhor campanha, enfrentará o São Paulo no Allianz Parque na segunda-feira, 21h35.

Assim como nas quartas de final, as semifinais são disputadas em jogo único, com o time com mais pontos como mandante. Em caso de empate no tempo normal, a vaga é definida nos pênaltis.

Como acontece desde 2016, os clássicos serão disputados com torcida única.

Os dois times que avançarem duelam na final, que será disputada em jogos de ida e volta previstos para os dias 16 e 27 de março. A equipe mais bem colocada na soma geral dos pontos faz a segunda partida como mandante.

Veja como ficaram as semifinais:

Corinthians x Santos , domingo (09/03), às 18h30, na Neo Química Arena (Record, CazéTV, Max, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping) ;

Palmeiras x São Paulo , segunda (10/03), às 21h35, no Allianz Parque (Record, CazéTV, Max, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping) .

O Paulistão não tinha os quatro grandes juntos nas semifinais desde 2019, quando Corinthians e São Paulo eliminaram Santos e Palmeiras, respectivamente, e fizeram a grande decisão – o Timão seria campeão daquele ano.

Agora, o Palmeiras briga pelo tetracampeonato consecutivo. A pontuação acumulada de primeira fase, quartas e semifinal decide quem terá o direito de mandar o jogo de volta de uma eventual final em casa.

Neste caso, quem tem vantagem é o Corinthians. A equipe de Ramón Díaz não pode ser mais alcançada na pontuação e sabe que, se avançar, decide o título paulista na Neo Química Arena.