Auxiliar de cozinha é presa suspeita de vender medicamentos abortivos em Birigui 

Mulher abordada segunda-feira (3) na rodoviária negou venda e alegou ter comprado remédio para uso pessoal. Ocorrência foi registrada como falsificação e adulteração de medicamentos.

Uma auxiliar de cozinha de 41 anos foi presa em flagrante suspeita de vender medicamentos abortivos na segunda-feira (3.mar) em Birigui/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi abordada na rodoviária após a polícia receber uma denúncia anônima. Com ela, os policiais encontraram uma sacola com uma cartela do medicamento. Questionada, inicialmente ela disse que se tratava de remédio para pressão arterial.

A suspeita foi levada até a delegacia, onde a polícia apreendeu dois celulares. Após vistoria nos aparelhos, a equipe encontrou conversas com clientes que fizeram o aborto e enviaram fotos à mulher, o que comprova a venda.

O medicamento, conforme o registro policial, tem uso restrito em hospitais e não pode ser comercializado em farmácias. A mulher negou que estava fazendo a venda e relatou que comprou o remédio para uso pessoal.

A ocorrência foi registrada como falsificação e adulteração de medicamentos. A pena, em caso de condenação, é superior à do tráfico de drogas, variando de 10 a 15 anos de prisão. O crime é inafiançável.

