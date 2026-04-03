Veja o que abre e fecha no feriado de Páscoa em Votuporanga 

O feriado prolongado de Páscoa começa nesta sexta-feira (3) e vai até domingo (5). Alguns serviços e repartições públicas estarão fechados ou funcionarão com alterações de horários.

O feriado prolongado de Páscoa começa nesta sexta-feira (3) e vai até domingo (5). Em Votuporanga/SP, alguns serviços e repartições públicas estarão fechados ou funcionarão com alterações de horários.

Durante todos os dias, ficam mantidos os serviços de urgência e emergência no Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O comércio em geral estará fechado nesta sexta-feira, exceto as redes de supermercados que atendem em horário especial, como por exemplo: Supermercados Santa Cruz: 7h às 13h; Porecatu: 7h às 13h; além do Proença: 7h30 às 13h; e Max Atacadista: 7h30 às 13h; assim como o Super Muffato e o Amigão que também estará de portas abertas.

Bancos com portas fechadas e aplicativos como saída

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não funcionam na Sexta-feira Santa. O atendimento presencial é retomado apenas na segunda-feira (6).

Transferências via TED não são processadas no feriado, já que não há compensação interbancária. Ordens realizadas nesse dia ficam agendadas para o próximo dia útil.

O PIX, por outro lado, opera normalmente, 24 horas por dia, inclusive em feriados e fins de semana. Por isso, acaba sendo a principal alternativa para quem precisa movimentar recursos com imediatidade.

Boletos e contas de consumo com vencimento em 3 de abril podem ser pagos no dia útil seguinte sem cobrança de multa ou juros. A regra segue convenções do sistema bancário e normativas do Banco Central, que estabelecem o adiamento do vencimento quando não há expediente bancário, desde que não exista cláusula contratual prevendo tratamento diferente para a data.

Em termos práticos, um boleto com vencimento em 3 de abril pode ser quitado em 6 de abril sem multa.

Saev Ambiental, coleta de lixo e varrição

3 de abril de 2025 (Sexta-feira)

Plantão 24 horas pelo 0800-770-1950;

Atendimento pelo (17) 3405-9195 (WhatsApp): das 7h às 19h;

Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado;

Bosque Municipal: fechado para reforma;

Horto Florestal: fechado;

Ecotudos Sul, Norte, Leste e Oeste: abertos das 7h às 19h;

Serviço de varrição de ruas não será realizado;

Coleta de lixo normal (orgânico) diurna será realizada normalmente, coleta noturna será adiantada para às 15h;

Coleta seletiva de lixo não será realizada.

4 de abril (Sábado)

Serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950;

Atendimento pelo (17) 3405-9195 (WhatsApp): das 7h às 13h;

Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado;

Bosque Municipal: fechado para reforma;

Horto Florestal: fechado;

Ecotudo Sul, Norte, Leste e Oeste: abertos das 7h às 19h;

Serviço de varrição de ruas será realizado normalmente;

Coleta de lixo normal (orgânico) será realizada normalmente;

Coleta seletiva de lixo não será realizada.

5 de abril de 2025 (Domingo)

Serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950;

Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado;

Bosque Municipal: fechado para reforma;

Horto Florestal: fechado;

Ecotudo Sul, Norte, Leste e Oeste: abertos das 7h às 19h

Serviço de varrição de ruas não será realizado;

Coleta de lixo normal (orgânico) não será realizada;

Coleta seletiva de lixo não será realizada.

Cuidados e orientações para quem vai pegar a estrada

De acordo com as concessionárias, a maior parte das ocorrências registradas nas rodovias pode ser evitada com cuidados simples antes da viagem.

Dados históricos apontam que veículos quebrados representam cerca de 39% dos atendimentos, sendo as principais causas pane mecânica, pneus furados, pane elétrica e falta de combustível.

As orientações aos motoristas incluem a revisão do veículo antes de viajar, com verificação de pneus, combustível, óleo e sistema elétrico, além do planejamento prévio da rota.

Também é recomendado evitar dirigir com sono ou sob efeito de álcool, programar a saída fora dos horários de pico e fazer pausas durante o trajeto.