TURA se reúne para abordar incentivo ao acesso do CAV no Paulistão 

Com o Clube Atlético Votuporanguense na semifinal do Paulistão A2, a torcida organizada discutiu as metas para a reta final do torneio.
A diretoria da Torcida Uniformizada Raça Alvinegra (TURA), do Clube Atlético Votuporanguense (CAV), se reuniu na noite desta quinta-feira (1º.abr), para abordar o incentivo ao acesso da Pantera Alvinegra à elite do futebol paulista.
Na oportunidade, sob liderança do presidente Marcelo Arantes, os integrantes da organizada trataram sobre a mobilização da torcida na reta final do Paulistão A2, principalmente as decisões que serão disputadas pelo Votuporanguense dentro de campo e que podem levá-lo à Série A1.
O CAV venceu o XV de Piracicaba por 2 a 1 na Arena Plínio Marin, diante de 2.499 pagantes, na noite do último sábado (28), pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, e conquistou a classificação antecipada para a semifinal. É a primeira vez que o clube chega nessa fase da competição.
Com o passaporte já carimbado, a Pantera Alvinegra se prepara para o duelo contra o Água Santa, na próxima quarta-feira (8), às 19h30, na Arena Plínio Marin. Em seguida, fecha a segunda fase fora de casa, contra o Ituano, no dia 15 de abril, às 19h, no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior (Dr. Novelli Júnior), em Itu/SP.