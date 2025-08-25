Operação Cosmos: Gaeco denuncia seis por envolvimento com facção em Votuporanga 

O grupo, formado por cinco homens e uma mulher, é acusado de tráfico de drogas e de participação na organização criminosa.

Seis pessoas presas em 26 de junho durante a Operação Cosmos deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio da Polícia Militar, foram formalmente denunciadas pelo Ministério Público. O grupo, formado por cinco homens e uma mulher, é acusado de tráfico de drogas e de participação na organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

A investigação, conduzida por cinco promotores e apoiada em provas apresentadas pela Polícia Militar, apontou a existência de um amplo material apreendido. Entre os itens estão anotações, bilhetes de presos, registros de pagamentos e mensagens trocadas entre integrantes da facção dentro e fora de presídios.

De acordo com a denúncia, os acusados pertencem a um braço da organização conhecido como “Área 17”, que teria atuação tanto no tráfico de drogas quanto no de armas. Com a formalização da denúncia, o processo segue agora para análise da Justiça.

Participaram da Operação Cosmos três promotores de Justiça, seis servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), 35 policiais militares em oito viaturas operacionais. Duas equipes com oito policiais do Canil do 9° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (9º BAEP) e nove integrantes do Gaeco.

De acordo com nota do 16º BPMI assinada pelo comandante Tenente Coronel PM Erick Mateus Reishtatter, a operação foi batizada de “Cosmos” em relação direta com o bairro São Cosme em Votuporanga, primeiro local relacionado às investigações.