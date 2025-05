Vai começar: tudo o que você precisa saber sobre o Votu International Rodeo

Evento reúne grandes nomes da música, competição internacional de montarias e estrutura inédita no interior paulista.

O Votu International Rodeo começa nesta quinta-feira (8) e segue até domingo (11) com uma programação que reúne os maiores nomes da música sertaneja, montarias em touros, parque de diversões e atrações para todas as idades.

Organizada pelo Grupo Tercio Miranda, com apoio da Prefeitura de Votuporanga e da Unifev, a festa acontece no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, localizado na vicinal Ângelo Comar. A entrada para a pista é gratuita todos os dias, enquanto os últimos ingressos para a Área Vip seguem à venda exclusivamente pelo site oficial: https://www.guicheweb.com.br/votu-international-rodeo_41227#

Veja abaixo um guia completo sobre o maior rodeio que o interior de São Paulo já recebeu.

Rodeio

Com mais de R$ 200 mil em prêmios, o Votu International Rodeo estreia um formato inédito no Brasil: cinco times nacionais, um internacional e 25 companhias de rodeio na disputa. Todas as montarias serão transmitidas ao vivo, de forma gratuita, pelos canais do Circuito Rancho Primavera e do Votu International Rodeo no YouTube. A narração é de Almir Cambra, o locutor mais premiado do país, com comentários de Esnar Ribeiro, Rogério Paitl e Henrique Moraes.

Shows

A programação musical traz artistas que dominam as paradas do sertanejo:

Quinta (8/5): Maiara & Maraísa

Maiara & Maraísa Sexta (9/5): Bruno & Marrone

Bruno & Marrone Sábado (10/5): Luan Pereira, Diego & Arnaldo e Netto DJ

Luan Pereira, Diego & Arnaldo e Netto DJ Domingo (11/5): Zé Neto & Cristiano

Megaestrutura

Nos moldes dos maiores festivais de música do país, o evento contará com um megapalco tecnológico de 20 metros de altura por 40 de largura, equipado com mais de 250 m² de painéis de LED, efeitos especiais, iluminação cênica e um sistema de som de alta performance.

Além da experiência visual e sonora, o público terá à disposição uma infraestrutura completa: boate, tendas, banheiros de alvenaria, praça de alimentação e outros espaços projetados para garantir conforto e segurança durante todos os dias da festa.

Parque de Diversões

O Vitinho Park trará mais de 10 brinquedos para diferentes perfis, incluindo atrações radicais e mais tranquilas. O grande destaque é a roda-gigante de 40 metros. Os ingressos variam entre R$ 15 e R$ 25 e podem ser adquiridos no site: www.vitinhopark.com.br.

Solidariedade

No domingo (11), o Votu International Rodeo também será palco da solidariedade. A entrada será 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite, que serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga. Na mesma data, acontece o Desafio do Bem: o campeão mundial Cássio Dias Barbosa enfrentará o touro Relíquia da Patroa em uma montaria especial em prol da Santa Casa de Votuporanga.

Horários

Abertura dos portões

Quinta a sábado: a partir das 19h

Domingo: a partir das 14h

Início dos shows