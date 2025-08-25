Vadão Gomes recebe Colar de Honra ao Mérito Legislativo da Alesp 

Honraria foi proposta pelo deputado estadual Carlão Pignatari, pelas colaborações ao programa de transporte de órgãos – TransplantAR.

Em sessão solene realizada nesta segunda-feira (25.ago), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Alesp, o empresário e ex-deputado federal Etivaldo Vadão Gomes foi agraciado com o Colar de Honra ao Mérito Legislativo, a mais alta honraria concedida pelo Parlamento paulista.

A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Carlão Pignatari, que destacou a trajetória de Vadão como exemplo de compromisso público, empreendedorismo responsável e solidariedade.

Reconhecido como um dos grandes líderes do interior paulista, Vadão Gomes construiu sua carreira atuando nos setores de alimentos, sendo fundador do Grupo Estrela Alimentos (Frigoestrela), com 10 unidades em todo o país; a primeira delas instalada em Estrela D’Oeste.

Recentemente, Vadão tem se destacado como parceiro do projeto TransplantAR – Aviação Solidária, do Governo de São Paulo, disponibilizando aeronaves do grupo empresarial para transporte de órgãos e equipes médicas em missões que salvaram vidas em todo o país. Ao todo, já contribuiu com o programa em sete caronas solidárias, transportando corações, pulmões e fígados.

Ao receber a honraria, Vadão Gomes emocionou familiares, amigos e autoridades presentes, entre elas o prefeito de Estrela D’Oeste, Pedro de Senzi Neto, o Presidente do Instituto Brasileiro de Aviação (IBA), o Comandante Francisco Lyra, o deputado federal Fausto Pinato, o deputado estadual Itamar Borges, o ex-deputado Edson Gomes, o deputado estadual Lucas Bove, o Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, o cantor Giovanni da dupla Gian & Giovanni, além de prefeitos, vereadores e secretários de diversas cidades da região.

“Hoje é um dia muito especial na Assembleia Legislativa de São Paulo por poder homenagear um grande homem público da nossa região, uma pessoa que por 20 anos de mandato defendeu a região noroeste como ninguém. Essa homenagem é um gesto de justiça e gratidão”, destacou Carlão Pignatari.

“Esta homenagem simboliza não apenas a minha trajetória, mas o compromisso que sempre tive com as pessoas, com a saúde, com o desenvolvimento e com a solidariedade. Agradeço a todos que caminharam ao meu lado nesta jornada. É uma alegria poder caminhar nessa terra e servir. Não existe outro patrimônio pra mim. Recebo essa homenagem em nome de todos que estão envolvidos no programa de carona solidária. Eu posso afirmar que sou muito feliz”, declarou Vadão.

O Colar de Honra ao Mérito Legislativo foi instituído em 2015 e se destina a personalidades que contribuem de forma relevante para o desenvolvimento social, cultural e econômico de São Paulo.