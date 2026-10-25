URGENTE | ELEIÇÕES 2026 – STF prorroga votação até as 19h em todo o Brasil após decisão do ministro Cristiano Zanin

Medida excepcional amplia em duas horas o funcionamento das seções eleitorais neste domingo (25). Decisão atende a pedido da campanha de Lula após denúncias de problemas no transporte público. Campanha de Flávio Bolsonaro também havia solicitado ampliação do horário em municípios atingidos por fortes chuvas.

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou na tarde deste domingo, 25 de outubro, a prorrogação do horário de votação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 até as 19h, pelo horário de Brasília, em todo o território nacional.

A decisão, divulgada pouco depois das 17h, amplia em duas horas o período originalmente previsto para o encerramento da votação e deverá ser cumprida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A medida foi tomada após a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentar um pedido de urgência ao STF, alegando dificuldades enfrentadas por eleitores para chegar aos locais de votação devido à redução da circulação de ônibus em diversas cidades brasileiras.

Entre as localidades mencionadas estão municípios dos estados de São Paulo, Bahia, Piauí, Paraíba, Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Campanha de Flávio Bolsonaro também pediu prorrogação

A campanha do candidato Flávio Bolsonaro (PL) também havia solicitado ao TSE a ampliação do horário de votação até as 19h em municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Nesse caso, a justificativa apresentada envolveu fortes chuvas, alagamentos, interdições de vias e dificuldades de deslocamento dos eleitores.

Ao analisar a situação, o ministro Cristiano Zanin considerou a gravidade dos relatos e a urgência da medida, determinando que a prorrogação fosse aplicada nacionalmente.

Votuporanga encerrou às 17h

Como a decisão tem abrangência nacional, os eleitores de Votuporanga em tese, deveriam também manter às seções eleitorais até as 19h deste dia 25, mas segundo o Juiz do Cartório Eleitoral, como a decisão foi dada depois das 17h e as urnas já se encontravam fechadas, não houve prorrogação

Diário de Votuporanga | Domingo, 25 de outubro de 2026

Fontes: STF e informações publicadas por Folha de S.Paulo, UOL, CNN Brasil e Correio do Povo.