ELEIÇÕES 2026 — ÚLTIMAS PESQUISAS DE INTENÇÃO DE VOTO

Domingo, 25 de outubro de 2026 | Atualizado pela manhã

Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula nas últimas pesquisas, mas disputa permanece apertada

Os principais institutos de pesquisa divulgaram neste sábado (24), véspera do segundo turno presidencial, seus últimos levantamentos de intenção de voto.

Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas consultadas. Entretanto, as diferenças são pequenas e os levantamentos indicam uma disputa acirrada, com resultados dentro das respectivas margens de erro.

Confira os números mais recentes

Percentuais de votos válidos, que excluem votos brancos e nulos:

Instituto Flávio Bolsonaro Lula Diferença Datafolha 51% 49% 2 pontos Quaest 51% 49% 2 pontos AtlasIntel/Bloomberg 50,8% 49,2% 1,6 ponto CNT/MDA 50,7% 49,3% 1,4 ponto Ipespe/Abrapel (23/10) 50,5% 49,5% 1 ponto

Fontes: levantamentos divulgados em 23 e 24 de outubro, compilados a partir de reportagens do UOL e da Folha de S.Paulo. UOL Notícias

O que os números mostram?

1. Flávio Bolsonaro lidera numericamente: os cinco levantamentos apresentados registram vantagem do candidato do PL.

2. A disputa permanece indefinida: as diferenças observadas estão dentro das margens de erro informadas pelos institutos.

3. Houve mudanças nos últimos dias: o Datafolha, por exemplo, passou de 50% para cada candidato em 22 de outubro para 51% a 49% em 24 de outubro.

4. O comparecimento pode ser decisivo: em uma disputa tão apertada, a participação dos eleitores e a distribuição dos votos entre os candidatos podem influenciar o resultado final.

Outras pesquisas divulgadas

A BTG/Nexus, divulgada no sábado (24), também apontou Flávio Bolsonaro com 50,5%, contra 49,5% de Lula, nos votos válidos. O levantamento ouviu 2 mil eleitores e indicou empate técnico. Folha de S.Paulo

A pesquisa Gerp registrou 52% para Flávio e 48% para Lula, também no limite da margem de erro